Melissa Paredes lanza advertencia contra vidente Mónica Galliani: “Le estás poniendo un delito a mi pareja"

Melissa Paredes se encuentra envuelta en una nueva polémica luego de las declaraciones de la vidente Mónica Galliani quien aseguró que Anthony Aranda era un “mano larga”, razón por la cual la conductora de Préndete se debe hacer respetar.

Melissa Paredes explotó en contra de Mónica Galliani

Dichos comentarios provocaron la molestia por parte de Melissa y no dudó en pronunciarse al respecto. Al principio indicó que entiende su trabajo, pero que le pareció imprudente que brinde las mencionadas acusaciones: “Entiendo las predicciones, no creo en esas cosas, han dicho mil veces que me va a engañar, hasta ahí lo entiendo, pero sí me parece irresponsable de parte de Mónica asegurar que Anthony me pone la mano, como si eso fuera algo normal”.

Asimismo, la presentadora de televisión indicó que Mónica no hizo una predicción sino una acusación, lo cual es un delito: “Le estás poniendo un delito a mi pareja, estás diciendo que comete un delito, porque golpear a una persona es un delito”.

Es por eso, que Paredes se animó a señalarle a Galliani que sea más responsable con sus actos: “Lo asegura y eso es un delito, no tengo nada en su contra, no la conozco tanto, pero poner palabras tan fuertes y asegurando a nivel nacional, por favor, un poco más de responsabilidad”.

Melissa informó que el 'Gato activador' tomó cartas en el asunto

Por otro lado, la ex pareja del futbolista Rodrigo Cuba aseguró que no estaría con un hombre que la maltrate: “¿Tú crees que si un hombre me maltrataría físicamente, yo estaría a su lado? Ni yo ni ninguna mujer”.

Finalmente, Melissa informó que su pareja, Anthony Aranda, ya ha tomado cartas en el asunto en contra de Mónica Galliani: : “Anthony le ha enviado una carta notarial a la señora Mónica Galliani porque esto no puede quedar así. Ni Anthony ni yo ni mi familia van a permitirlo, no se van a volver a meter con nosotros”.