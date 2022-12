Melissa Paredes no descarta posibilidad de trabajar con Ethel Pozo: "Trabajo es trabajo, y si me llaman, yo voy"

¡Sin pelos en la lengua! Melissa Paredes conversó con Amor y fuego y se refirió referirse a las críticas de Ethel Pozo hacia su novio. Además, reveló si estaba dispuesta a trabajar con la hija de Gisela Valcárcel en un futuro.

Melissa Paredes le responde a Ethel Pozo

Como se recuerda, la conductora de América hoy rechazó el comportamiento de Melissa Paredes al llevar a su novio, Anthony Aranda, como refuerzo en El gran show.

"Nos pidieron nuestra opinión y yo dije que es muy difícil que las personas nos convirtamos en robot y no pensemos en lo emocional. Justamente, Gino Pesaressi conecta con lo emotivo del peruano, Milena Zárate también con su niña, pero el traer a otra persona, creo yo que ella ha venido brillando por sí sola en estas galas" comentó Ethel.

Ante estas declaraciones, Melissa tildó su comportamiento de 'machista': "¿Quién es ella para juzgar? No sé por qué quiere seguir con el tema. No entiendo por qué no juzga de la misma manera a los hombres... pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista de su lado", recalcó.

No descarta posibilidad de trabajar con Ethel

Pese a la reciente polémica y comentarios hacia el 'activador', Melissa declaró no tener ningún problema si se presentase una oportunidad laboral junto a Ethel, pues aseguró que para ella le es indiferente y necesita trabajar.

“Trabajo es trabajo y si me llaman, yo voy. A donde me llamen yo voy porque necesito trabajar, porque tengo una hija y porque tengo talento” comentó “Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, voy y conduzco, y si me llaman para bailar también. ¡A lo que sea!” recalcó.