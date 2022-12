Melissa Paredes "parcha" a Ethel Pozo y la tilda de “machista”

Pese a que hace unos días Melissa Paredes y Ethel Pozo se rencontraron en El gran show y se dieron a un abrazo, los dimes y diretes entre ambas no han parado. Recientemente, la actriz decidió responder unos comentarios que hizo la hija de Gisela Valcárcel tras su participación en el programa de baile y la presencia de Anthony Aranda.

Melissa Paredes responde a Ethel Pozo “¿Quién es para juzgar? ¿Es Dios?”

En un adelanto del programa Amor y fuego se puede ver las declaraciones que hizo Melissa Paredes.

En el avance, le consultan sobre la posición de Ethel Pozo a su desenvolvimiento en El gran show. Como se recuerda, la conductora de televisión criticó la presencia de Anthony Aranda en la final del espacio televisivo que lidera su madre.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar? (…) Ay me encantaría que aquí esté Óscar del Portal, me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista”, se le escucha declarar a Melissa Paredes.









¿ Qué dijo Ethel Pozo sobre Melissa Paredes?

Melissa Paredes compitió en la gran final de El gran show. Sin embargo, no ganó la competencia.

Para uno de sus bailes finales invitó a su pareja Anthony Aranda a que la acompañara. Frente a ello Ethel Pozo criticó la presencia de “el activador”, señalando que la imagen de Aranda en el programa arrastraba todo el escándalo que giró en torno a su relación con Paredes y el caso de infidelidad a el ‘Gato’ Cuba.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos. Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, opinó Pozo.