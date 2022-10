Melissa Paredes sobre el ampay de Rodrigo Cuba: “Por respeto a Ale no voy a decir nada”

No pisó el palito. Melissa Paredes no se quiso pronunciar sobre el ampay donde se le ve a Rodrigo Cuba bailando de manera muy cariñosa con una mujer en Piura.

Antes de su presentación en la gala de El gran show, Tilsa Lozano le pidió a la exmodelo dar su opinión sobre las imágenes donde se puede apreciar a su exesposo besándole el cuello a otra mujer que no es Ale Venturo, a lo que ella dijo que no hablaría por respeto.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y el machismo es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”, expresó Melissa Paredes.

¿Melissa Paredes embarazada?

En los últimos días, algunos medios empezaron a especular sobre el supuesto embarazo de Melissa Paredes. Al respecto, la exconductora de televisión negó de manera tajante la noticia.

“Embarazada no, de acá a muchos años. Descartado totalmente”, aseguró en un primer momento. “Yo salí de aquí del programa y en todos lados, ‘embarazo’, ‘embarazo’, dije ¡qué pasó!”, complementó.