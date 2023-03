Melissa Paredes confirma su salida de 'Préndete': “No se me renovó contrato”

¡Se hizo oficial! Melissa Paredes anunció este miércoles en su programa Préndete, en vivo y en directo, que no seguirá al mando de la conducción del magazine de Panamericana TV. La modelo confirmó la noticia que Rodrigo González informó un día antes. Según las declaraciones de la ex Miss Perú, su contrato no fue renovado.

Melissa Paredes no va más en 'Préndete'

Melissa Paredes habló en vivo en Préndete, anunciando su salida del magazine. “Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, mencionó la exesposa de Rodrigo Cuba.

Melissa no pudo ocultar su tristeza, pero de todas formas agradeció el apoyo brindado por sus compañeros y por la producción del programa. La exreina de belleza sostuvo: “Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue”, sentenció.

Karla Tarazona lamenta la partida de Melissa Paredes

Mientras Melissa Paredes ofrecía su discurso de despedida, Karla Tarazona escuchaba atentamente. Al finalizar, la expareja de Christian Domínguez le dedicó un discurso, lamentando su partida.

“No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar, sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá. Me da mucha pena porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros, seguir compartiendo esos pequeños momentos”, culminó Karla.