Merly Morello ya no estaría trabajando con Jorge Luna y Ricardo Mendoza

La relación de Merly Morello y los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza parece que está cerca de llegar a su fin. Al menos eso es lo que creen algunos de sus fanáticos luego de escuchar las declaraciones de la joven actriz, por lo que muchos no descartan su salida de 'Chapa tu money'.

Ella se encontraba enfocada en el programa digital, pero por el momento prefiere no hablar del trabajo que realiza con los dos cómicos, por lo que algunos ya ven cerca su marcha.

Se estaría marchando

"Yo de Ricardo y Jorge realmente prefiero no opinar mucho (...) en 'Chapa tu money' hay muchos límites dentro de todo igual, porque, pues mi moral no va a cambiar jamás. Sobre su chamba, prefiero no opinar porque no es mi tema", fue lo que declaró Merly Morello ante un medio local.

Como se recuerda, Merly Morello fue parte de los primeros episodios del nuevo programa que Ricardo Mendoza y Jorge Luna conducen junto a la productora Esto no es tv. El resto elenco lo completan Mónica Torres, Emilram Cossio, Pablo Saldarriaga, Rodrigo Sánchez Patiño y otros personajes conocidos.

Por el momento, ella se encuentra enfocada en su carrera actoral y tiene planeado hacer algunos viajes en el futuro. De igual forma se sinceró al hablar por primera vez sobre la ausencia de su padre en su vida y de cómo su mamá tuvo que asumir la responsabilidad de la crianza.

"Cuando era pequeña, ahora ya no, entendí que no podía afectarme la ausencia de alguien que no conocí. Mi mamá quedó embarazada y mi papá desapareció. Yo llevo el apellido de ella, considero que ambas somos unas guerreras", contó Morello.