Metiche afirma sentirse apenado por hijos de Pedro Castillo: “Ellos no tienen la culpa”

El conductor de televisión Kurt Villavicencio reveló sentirse apenado por los hijos del exmandatario Pedro Castillo, pues asegura que los menores no tienen nada que ver en el tema, tras haber sido captados el pasado miércoles saliendo de Palacio de Gobierno por la puerta trasera rumbo a la embajada de México en plena crisis política.

“A mí me dolió mucho ver a los hijos de Castillo saliendo con sus bolsas, menores de edad, ellos no tienen la culpa de nada. Por qué no salió el solo para asumir lo que uno tiene que asumir cuando ya es mayor de edad, su responsabilidad”, afirmó.

Dichas declaraciones las dio a conocer en su programa D’ Mañana junto a los conductores Karla Tarazona, Adriana Quevedo y distintos especialistas con los cuales debatieron la situación política del país tras el golpe de Estado.

