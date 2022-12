‘Metiche’ criticó a Samahara Lobatón tras 'retoquitos': “No es una mujer bonita ni agraciada”

El nombre de Samahara Lobatón ha vuelto a sonar en los medios de espectáculos debido a que la joven mostró mediante sus redes sociales el resultado de su último retoquito estético.

'Metiche' criticó a Samahara Lobatón

A raíz de esto, han sido varias personalidades de la farándula quienes han criticado los resultados de la influencer debido a que se ven poco naturales. Uno de los primeros en atacar a la hija de Melissa Klug fue Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’.

El conductor de televisión presentó una nota que trataba sobre los cambios estéticos a los que se ha sometido Samahara. Al finalizar la emisión del reportaje, despotricó en su contra.

“Hay que decir la verdad, ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor”, comentó el conductor.

Asimismo, aseguró que su nariz dejó de parecer natural luego tras el sometimiento estético. “Salgo de mi asombro, ella en la nariz se ha hecho algo más, se ha puesto ácido hialurónico, parece nariz de bruja lo que le han dejado a Samahara Lobatón”, agregó.

Finalmente, ‘Metiche’ aseguró que tampoco le gustaba lo que se hizo en las cejas y que no le parece una mujer atractiva. "Tampoco me gustan las cejas de la Samahara, se le ve como cara de mala, no me parece una mujer atractiva”, finalizó.

Karla Tarazona defendió a Samahara Lobatón

Por otro lado, Karla Tarazona salió a defender a la hija de Melissa Klug ante la crítica de Kurt. “¿Eso que tiene que ver? Tú tampoco eres bonito ni agraciado, ¿Cuál es tu problema si a ella le gusta? Que haga lo que quiera”, expresó la actriz cómica.

En redes sociales las opiniones se polarizaron, ya que algunos estaban del lado de ‘Metiche’ mientras que otras personas se pusieron del lado de Karla Tarazona.