‘Mi famoso y yo': qué artistas participarán en el reality show de Univision

Mi Famoso y Yo se estrena el domingo 19 de marzo. Este nuevo reality reúne a seis niños y seis famosos para demostrar que todo es posible cuando se trata de hacer realidad los sueños.

Conducido por Alejandra Espinoza y Adal Ramones, el reality tendrá ocho episodios, cada uno de dos horas de duración. A lo largo del programa, las seis celebridades desarrollarán relaciones de amistad y complicidad con su dupla.

¿Qué artistas participarán en ‘Mi famoso y yo’?

Cada niño estará acompañado por un artista que lo ayudará a completar los desafíos del programa. Algunas de las actividades que cumplirán las duplas son el baile, improvisación y actuación. Luego, serán calificados por la mesa del jurado.

A continuación, te contamos quienes son las celebridades que se unirán a esta experiencia.

Lambda García

El actor mexicano es reconocido por sus papeles en telenovelas como La Reina Soy Yo y Amor Dividido. En cuanto a su experiencia en realities, Lambda participó en México Baila y el año pasado se coronó como el gran ganador de Top Chef VIP.

Cecilia Galliano

También se unirá al reality la actriz, modelo y conductora argentina, Cecilia Galiano, quien es reconocida por haber participado en telenovelas como Mi corazón es tuyo y La desalmada.

Edwin Luna

Es un cantante regional mexicano e integrante de La Trakalosa de Monterrey. Algunas de sus canciones populares son ‘A mí también me dijo’, ‘La bestia’, ‘Pa’ que me quite las ganas’, entre otros.

Laura León ‘La Tesorito’

La cantante de música tropical y actriz de larga trayectoria, conocida internacionalmente como ‘La Tesorito’, es recordada por sus papeles en Mundos Opuestos, Muchachitas y Dos mujeres, un camino, donde actuó con Bibi Gaytán.

Mariana Echeverría

La presentadora participó en Guerra de chistes de Telehit y fue una de las más queridas del programa Me caigo de risa.

Diego Schoening

Reconocido por ser miembro de la banda Timbiriche y por su carrera como actor de telenovelas como Muchachitas, Confidente de secundaria y Soñadoras. Su última participación en un reality fue en ¿Quién es la máscara?