'Supervivientes 2023' anunció nuevos cambios en el programa

Las cosas se van a poner más interesantes en Supervivientes 2023. Carlos Sobera hizo un anunció muy importante: habrá modificaciones en la dinámica del programa, y comenzarán a partir del jueves 23 de marzo.

¿Cuáles serán los cambios?

El conductor del reality show dio algunos detalles sobre las modificaciones. Como se recuerda, los concursantes están divididos en tres grupos, pero ahora serán solo dos. Los integrantes de cada grupo serán decididos al azar y el juego de localización ayudará a definir quienes pasarán a sobrevivir en la Playa Royale o Playa Fatal.

Lee también: 'Supervivientes 2023': los posibles nombres que podrían reemplazar a Patricia Donoso

De igual manera, los concursantes lucharán en un segundo desafió para definir el líder de cada conjunto. "Todo va a cambiar", fue la frase que utilizó Carlos Sobera. Además, 'Tierra de nadie' desaparecerá y la inmunidad recaerá en los jefes de cada equipo.

Asimismo, reveló que recibirán en el set a Patricia Donoso. La ex concursante hablará sobre los últimos acontecimientos antes de su abandono y la convivencia dentro de las playas hondureñas

El accidente que sufrió Alma Bollo

La vida de la concursante en Cayos Cochinos, Honduras no ha sido nada fácil. Mientras todos los miembros de su grupo estaban intentando prender el fuego, ella pisó la herramienta multiusos. Alma dio un grito que alertó a sus compañeros y notaron que tiene una herida.

Lee también: Isa Pantoja y su convivencia con Asraf Beno, participante de 'Supervivientes 2023': "Hace todo, y por mí genial".

"Me voy a marear y todo con la sangre", decía la hija de Raquel Bollo. Sus colegas trataron de calmarla y pidieron el apoyo de los servicios médicos para que puedan tratarla. Afortunadamente, pudieron detener el sangrado y se reincorporó al equipo, los cuales estaban preocupados. "Me la han vendado", dijo joven participante. "Me duele porque ha entrado hacia dentro y luego ha salido", aclaró la muchacha de 23 años.