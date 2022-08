Michael Jackson quería interpretar a Morfeo en 'The Sandman'

'The Sandman' se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix de este año; sin embargo, el gigante del streaming aún no ha confirmado la segunda temporada de la serie.

Neil Gaiman, director de la serie, reveló que su adaptación se ha venido negociando desde hacía varios años y Michael Jackson pidió -en su momento- ser casteado para darle vida a Morfeo.

Michael Jackson quería ser Morfeo

Neil Gaiman brindó una entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, donde confesó que el ‘Rey del Pop’ quería protagonizar la serie en los años 90'. “En 1996, me llevaron a Warner, donde el entonces presidente de Warner Bros me sentó y me dijo que Michael Jackson lo había llamado el día anterior y le preguntó si podía interpretar a Morfeo en 'The Sandman”', recordó Gaiman. “Entonces, hubo mucho interés en esto, y sabían que era una de las Joyas de la Corona y ¿qué pensé? Yo estaba como, 'Ooh'”, agregó.

Sin embargo, esto no fue posible y tras su fallecimiento en 2009, Michael Jackson no llegó a ver la adaptación de una de sus novelas gráficas preferidas.

¿De qué se trata ‘The Sandman’?

‘The Sandman’ se ha convertido en una de las series más aclamadas de Netflix. La trama sigue a Morfeo (Tom Sturridge) un ser de millones de años que fue capturado por más de 100 años. Tras lograr escapar, el rey de los sueños debe viajar por diferentes mundos para recuperar su poder y poner en orden su reino.

Los actores que aparecen en la serie son Gwendoline Christe (Lucifer), David Thewlis (John Dee), Kirby Howell-Baptiste (Muerte), entre otros destacados.