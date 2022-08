El 10 de agosto de 1979 salió a la venta ‘Off The Wall’, el quinto disco como solista de Michael Jackson. Este álbum es considerado uno de los mejores de la industria musical y el que llevó a la fama al cantante estadounidense, quien desde ese entonces se ganó el apelativo de 'Rey de Pop'.

Aquí te mostramos un poco más de su historia.



El éxito de ‘Off The Wall’

El álbum fue producido por Quincy Jones, uno de los productores musicales más poderosos e importantes del siglo XX. Se vendieron más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Además, se encuentra en el top 10 de los discos más vendidos en los 70' y está entre los 100 álbumes más vendidos en la historia de la música.

Algunos de sus temas más importantes son ‘Don’t Stop ‘Til You Get Enough’, ‘Rock with you' y ‘Off the wall’. Con estas canciones, Michael Jackson inició el camino para convertirse en uno de los músicos más importantes de la historia.

¿Qué dijo la crítica sobre ‘Off The Wall’ de Michael Jackson?

El álbum mostró una versión más madura del intérprete estadounidense. 'Rolling Stone' escribió una crítica sobre él, indicando lo siguiente: “Es una inteligente y sofisticada revisión del pop y el R&B, con cierta inclinación hacia la música disco, en la que el cantante se presenta como el equivalente de Stevie Wonder de los 80'. Esta similitud es más evidente en “I Can’t Help It”, confirmado por el mismo Wonder, en el que la voz sincopada de Jackson recuerda el típico “balbuceo” del maestro”, señaló la revista.

Con este álbum, Michael Jackson se hizo acreedor de su primer Grammy, ganando en la categoría de mejor interpretación vocal masculina con la canción ‘I Can’t Help It’.