Micheille Soifer y Ethel Pozo tuvieron una fuerte discusión EN VIVO: "A mí no me gusta cuando alguien habla más de la cuenta"

El set de América hoy se alistaba para recibir a Micheille Soifer. Sin embargo, Ethel Pozo lanzó unos comentarios sobre su vestimenta, algo que no le cayó nada bien a la cantante.

Janet Barbosa y Edson Dávila presenciaron la discusión entre las dos mujeres en el programa.





La discusión entre Ethel y Micheille

Micheille Soifer se presentó en América hoy para hablar sobre su música. Sin embargo, fue criticada por Ethel Pozo debido a su vestimenta. "Puedes dar tu punto de vista. pero no creo que debe de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo tu comentario, con todo el cariño", indicó Soifer.

Ante ello, Ethel decidió responderle. "Si eres conductora de televisión, sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critican nada?... En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos Michelle. Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa", dijo la conductora.

Por último, Pozo aclaró que ella puede hablar libremente, aunque la cantante contestó de la siguiente manera: "Esa eres tú, Ethel. Acá hay una cosa, a mí no me gusta que alguien hable más de la cuenta cuando no sabe, yo me he preparado".

'Giselo' puso la cuota de humor

Después de presenciar la fuerte discusión, el popular Giselo comentó que -posiblemente- no volverían a invitar a la cantante al programa. "Prepárate más bien Michelle porque después de esto no vas a venir en un año", dijo Edson.