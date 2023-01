Milena Zárate confesó que tuvo que cerrar su tienda en Gamarra por falta de ventas

Milena Zárate no la está pasando bien. En una reciente entrevista, la artista reveló que se vio obligada a cerrar una de sus tiendas de ropa en Gamarra.

Milena Zárate culpó al comercio ambulatorio

La exparticipante de El gran show comentó que la situación en Gamarra es lamentable y que ahora está vendiendo su ropa solo por Internet.

“Acabo de cerrar mi local en Gamarra, solo trabajé hasta el 31 de diciembre y ahora solo estoy con mi tienda virtual o ventas online porque la situación en el emporio es lamentable. Es muy penoso todo lo que están pasando los empresarios, pues no hay control y Gamarra es una tierra de nadie”, indicó en un primer momento.

Luego, señaló que los grandes culpables de esta situación son los vendedores ambulantes. “Son muchos los empresarios y emprendedores que hemos tenido que cerrar nuestros locales porque manejamos tiendas pequeñas. Pagamos impuestos, empleados y no nos alcanza ni para pagar el alquiler”, complementó Milena Zárate.

"Estoy totalmente devastada porque abrí con mucho amor mis locales, porque tenía dos tiendas. Ha sido fuerte y chocante porque no es cualquier inversión la que hice. Hice una inversión de tiempo, mucho trabajo y dinero. Hasta lo que ganaba en El gran show lo invertía en mi local, me parece fatal lo que me ha pasado”, aseguró.

Milena Zárate ahora vende por internet

A pesar de esto, Milena Zárate aseguró que no se va a dar por vencida y continuará con su negocio, ya que su principal motivación es el futuro de su hija. “Es mi principal motor para no caerme y seguir de pie ante cualquier obstáculo”.

Finalmente, Milena indicó que está vendiendo de manera virtual y que le está yendo bien: “Estoy vendiendo virtualmente. Gracias a Dios no me está yendo mal, sino que me va bien. Obviamente no es lo mismo que tener una tienda, pero gracias al Señor que lo estoy sabiendo manejar así y me siento tranquila, pues no tengo tantas responsabilidades", culminó.