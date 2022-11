Milena Zárate recuerda traición de su hermana con Edwin Sierra: "Ese dolor quedará toda la vida"

Hace 8 años, Milena Zárate se enteró que su pareja, Edwin Sierra, la engañó con su propia hermana, Greyssi Ortega.

A pesar de que ya pasó un tiempo de lo sucedido, la colombiana decidió hablar tema y revelar otros pasajes que vivió en nuestro país.

Habló Milena

Luego de ese duro momento que pasó en el 2014 con su expareja Edwin Sierra, la colombiana decidió seguir con su vida y enfocarse en sus proyectos.

Hace poco fue invitada por el programa Hablemos de belleza, donde confesó que no fue fácil aceptar que su hermana la había traicionado.

"Tú crees que yo que críe a una persona desde los 3 años, que le di comida, que le di hogar, que le di trabajo, que le di amor, que le di estudio, que la trate como mi propia hija, que amaba y que adoraba; y que daba la vida por esa persona. Y me pagó de la peor manera, me destruyó el alma, me lastimó de tal manera, que no tengo una explicación para eso", declaró.

A pesar de que ella la perdonó y que ahora comparten momentos juntas, Milena Zárate indicó que la relación no es igual, ya que aquella confianza que le tenía se ha roto. "Tú crees que pondría las manos al fuego por alguien. Yo ya la perdoné y ese dolor creo que va a durar para toda la vida", respondió la empresaria.