Milena Zárate distanciada de Greissy Ortega: "No estoy de acuerdo con sus decisiones"

Milena Zárate señaló no hablarse y estar al margen de Greissy Ortega tras su viaje a Estados Unidos junto a su esposo Ítalo Villaseca e hijos.

Y es que, la cantante colombiana recalcó que desde que su hermana llegó a tierras norteamericanas no sabe absolutamente nada de ella, pero, además, aseveró no estar de a favor de las decisiones que toma.

Es por esa razón, que la artista ha decidió marcar distancia de los problemas que puedan suceder con Greissy, con el fin de no torturarse sobre el bienestar de sus sobrinos.

Cabe recalcar, que la exparticipante de “El Gran Show” reveló que los tres pequeños se habían criado con su hija como hermanitos, razón por la cual le afectó mucho la partida de todos al extranjero.

"No tengo mucha comunicación con ella porque, para ser honesta, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma. Para no mortificarme y estar ‘que los niños’, pienso que es un rol que le corresponde a ella… Al final, la persona que tiene que velar por el bienestar de ellos y el suyo, es ella", dijo Zárate al diario el Trome.

Como se recuerda, Greissy comentó meses atrás al programa “Magaly Tv: La Firme” que atravesaba por un momento sumamente complicado en Estados Unidos, pues a veces trabajaba de madrugada para no dejar solos a sus herederos.

"Yo a veces me cachueleo de madrugadas para no dejar a los niños, tenemos que turnarnos por nuestros hijos. Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado", acotó Ortega.

Debido a esa situación, su pareja trabaja como ayudante de construcción y es la persona que aporta lo económico a la casa, pues Ortega solo tiene trabajos esporádicos.

