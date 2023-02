Mimi Alvarado habló sobre su experiencia en ‘El hotel de los famosos 2’ y el ataque de pánico que sufrió

Uno de los momentos más tensos en El hotel de los famosos 2 fue protagonizado por Mimi Alvarado, quien sufrió un ataque de pánico y tuvo que se ayudada por la producción del reality.

Durante una conversación con el programa Mañanísima, la pareja de El Tirri aprovechó para responderle a Martin Salwe, finalista de la primera edición, quien criticó a la producción por no haber cuidado a sus participantes.

“Yo no sé de qué habla Martín de que los productores no lo cuidaron. Él llegó hasta la final y es el que más se encarga de tirarle piedras a la producción”, criticó la dominicana,

“Esa es la historia de él. Yo lo viví como una experiencia increíble. Pampita, el Chino, Leunis, los productores, todo impecable. Siempre conteniendo, yo pasé un momento muy difícil ahí adentro y siempre tuve la contención”, acotó.

Mimi Alvarado recordó su pasó por ‘El hotel de los famosos 2’

Por otro lado, Pampito, el panelista del espacio le preguntó sobre el terrible episodio que vivió durante su estadía en El hotel de los famosos.

Mimi Alvarado aseguró que sufre de ataques de pánico desde antes de ingresar al reality y que está controlada con medicación.

“Yo tengo eso hace ya varios años. Lo padezco incluso desde antes de entrar. Un día me pasó ahí adentro, yo no quería que se viera, pero bueno, obviamente, me metí en un reality donde se mostró mucho de mí” respondió.

Asimismo, recordó que fue debido que el efecto de un relajante que se desencadenó el ataque de pánico.

“Yo ese día estaba muy mal. Me dolían mucho las piernas. Me dieron una medicación normal, que es sin receta. Entonces tenía algo que me relajaba las piernas. Yo tenía que competir al otro día y no podía ni caminar. Creo que eso me hizo un efecto adverso y me detonó el ataque de pánico”, contó.