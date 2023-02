‘Mira Quién Baila All Star’: Brenda Kellerman se convirtió en la nueva eliminada del reality

Este último domingo se emitió la cuarta gala de Mira quién baila all star, la cual ha sido una de las más emotivas hasta el momento. Esta última emisión trajo consigo sentimientos encontrados, tras la salida de la actriz Brenda Kellerman.

Brenda Kellerman le dijo adiós al programa

Brenda Kellerman había quedado en sentencia junto con Ferdinando Valencia quien es su pareja en la vida real. Debido a este tema, cada uno de los participantes se presentaron con su pareja de baile respectivamente con el fin de ver quien de los dos seguía en competencia.

Tras el duelo, el artista logró vencer a su novia y provocó de esta manera su salida del programa. Al finalizar, ambos protagonizaron un tierno beso de despedida el cual se hizo viral en redes sociales.

De esta manera, la artista nacida en Costa Rica se convirtió en la tercera eliminada de la competencia de baile. Como se recuerda, semanas atrás, fueron eliminados Michelle González y Gabriel Coronel, este último se retiro del programa por una lesión que no le pudo permitir continuar.

Brenda Kellerman no se fue con las manos vacías

A pesar de la triste noticia, Brenda Kellerman se mostró muy feliz por lo que había conseguido en el espacio televisivo. Además, indicó que todo fue un reto para ella: “Fue una experiencia increíble, me reté a bailar, hice cosas que pensé que no iba a poder, lo logré y me dieron paz”.

Por otro lado, agregó que conoció gente muy buena y se lleva grandes amistades. Por último, también agradeció las críticas que recibió: “Me llevo amigos, y las criticas buenas y malas todas me sirven para crecer. Me voy feliz”. Cabe resaltar que Brenda no se fue con las manos vacías, ya que recibió un cheque con dinero para la fundación que representaba.

