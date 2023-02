'Mira quien baila All Star': Michelle González fue eliminada del programa

Este último domingo 12 de febrero, se celebró un nuevo episodio de Mira quién baila all stars. La gran sorpresa de la noche fue la eliminación de Michelle González.

A pesar de ello, la intérprete logró conseguir 5 mil dólares para la organización que representaba. Las actuaciones más destacadas de la noche fueron las de María León y Jorge Anzaldo.

La eliminación de Michelle

El jurado de Mira quién baila All Stars se alistaba para una nueva noche. Paulina Rubio, Isaac Hernández y Roselyn Sánchez comenzaron a calificar a los participantes en el escenario.

María León salió a la pista de baile con el tema "Mujer bonita", siendo una de las mejores de la velada. Mientras que Ana Isabel y Ferdinando Valencia acabaron siendo salvado por los jueces. Por otro lado, Jorge Anzaldo recibió los aplausos y ovaciones por parte de los presentes. Después de su actuación, Miguel Martínez, Brenda Kellerman y Michelle González quedaron en capilla, aunque Brenda recibió el apoyo de sus compañeros de reality para salir de la zona de eliminación.

Ambos actores se enfrentaron en el escenario con el objetivo de quedarse en el programa. Después de sus bailes, el jurado se reunió para tomar una elección e informaron a González que había sido expulsada.

Dicha decisión no fue del agrado de algunos seguidores del show, pues consideraban a la actriz como una de las mejores bailarinas. "No entiendo qué paso. Michelle no era la que debió salir", "No estoy de acuerdo", "Que injusticia que algunos no bailan, y nunca han estado sentenciados", son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas. Afortunadamente, Michelle ganó 5 mil dólares para su fundación gracias a su presentación.