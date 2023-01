Venezolanos dudan de la nacionalidad de Alessia Rovegno: "Las peruanas no son tan hermosas"

Alessia Rovegno es una de las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo en la 71° edición del certamen, que se llevará a cabo la noche de este sábado 14 de enero. Si consigue la hazaña, será la segunda peruana en hacerlo después de Gladys Zender. La madre del actor Christian Mayer triunfó en el concurso en 1957.

Previo a la gala central que se celebrará este sábado, las participantes hicieron su presentación en la ceremonia preliminar. La hija de Bárbara Cayo deslumbró a los televidentes en bikini, traje típico y luciendo un impactante vestido rojo.

Alessia no solo ha deslumbrado a los peruanos. Los ciudadanos venezolanos también han elogiado su belleza y pasarela. Sin embargo, han dejado en claro que dudan de la nacionalidad de la modelo.

“¿A esta de dónde la sacaron? Dicen que es peruana. No sean ratas, las peruanas no son tan hermosas. Usted no es de Perú”, se le escucha decir en un video de TikTok a un venezolano mientras ve por televisión a Rovegno modelar en traje de noche.

El video se ha vuelto viral en la plataforma china y ya suma más de 240 mil reproducciones.

¿Por dónde ver a Alessia Rovegno en la ceremonia del Miss Universo?

Este sábado 14 de enero se conocerá a las 16 finalistas que avanzarán a la siguiente fase del Miss Universo. Alessia Rovegno es una de las 84 candidatas que buscan un cupo en la próxima etapa del certamen de belleza.

Podrás seguir la transmisión y la participación de la modelo a través de la señal de Telemundo para Estados Unidos y Latinoamérica.

¿A qué hora es el Miss Universo?

La ceremonia del Miss Universo será transmitida de acuerdo con el país donde te encuentres en los siguientes horarios:

México - 6:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Puerto Rico - 8:00 p.m.

República Dominicana - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. del 15 de enero