Nana habla sobre la relación de Karla Tarazona y Rafael Fernández: “La vi llorar y suplicar”

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron su divorcio en agosto del año pasado. En ese entonces, el Rey de los Huevos reveló que una de las razones había sido Maricarmen, la nana de los niños, porque no respetaba la privacidad de la pareja y era una "mala influencia".

Tras meses de la separación, la nana apareció y le respondió con todo al empresario.

Nana de Karla Tarazona se defiende

De acuerdo con Maricarmen, Karla Tarazona sufrió mucho durante la relación con Rafael Fernández y ella fue testigo de sus lágrimas.

“Cuando las personas están fuera de una relación ven las cosas más claras y es entendible que, en ciertos momentos, Karla que compartía una relación no veía las cosas que otras personas cercanas veíamos. Mucho (la vi sufrir), la vi llorar, suplicar, rogar, momentos muy complicados. Si quieres a una persona como la quiero yo a ella y a mis sobrinos, entonces cómo me pides que yo me mantenga al margen”, declaró.

Asimismo, aclaró que ella no era una mala influencia por querer proteger a su amiga. “Sé lo que ella siente, sé cómo ha sufrido, sé que le duelen las cosas. Me siguen criticando en todas sus relaciones, que yo era ‘la mala’, que yo era la ‘mala influencia’, pero si quieres a alguien no puedes permitir que a ese alguien le hagan daño y tan impunemente, que en cámaras se vendan como una persona que no son”, manifestó.

Karla Tarazona habla sobre la nana de sus hijos

Karla Tarazona contó que Maricarmen fue un gran apoyo para ella en el tiempo de la separación con Christian Dominguez y recordó toda su ayuda con su hijo Valentino, quien nació a los siete meses de embarazo.

“Algunos la quieren matar, ahorcar, desterrar, pero Maricarmen es una persona importante, no solo para mí, sino para Valentino porque ella pasó el proceso de separación Christian y ella estuvo allí para mí (..) cuando nació Valentino yo pasé una época muy complicada emocionalmente y sumado a eso que mi hijo fue un niño sietemesino, entonces vivíamos 6 meses en la clínica nebulizándolo porque sus pulmones no habían desarrollado bien”, respondió.