Naomi Watts se luce en el primer tráiler del remake de ‘Goodnight Mommy’

Amazon Prime Video trae próximamente una de las mejores películas de terror. Con un primer tráiler de ‘Goodnight Mommy’ nos presentan la trama principal y al rostro escalofriante de la actriz Naomi Watts.

Basada en la película austríaca del mismo nombre, cuenta una historia perturbadora desde el comienzo hasta el final y más de una revelación que te mantendrá totalmente enganchado a la pantalla.

¿De que trata?



La película original fue dirigida por Severin Fiala y Veronika Franz y trataba sobre la vida de dos hermanos gemelos que vuelven a vivir junto a su madre, quien estuvo ausente por hacerse una operación en el rostro.

Al verla cubierta de vendas y actuar de una manera extraña, los niños empiezan a sospechar por lo que se convencen de que la mujer no es quien dice ser, así que harán cualquier cosa para traer de regreso a su verdadera madre.

Los giros inesperados de esta película son los que la hace muy atractiva, ya que se vuelve perturbadora y terrorífica cada vez más.

¿Cuándo es el estreno?

El filme tiene como fecha de estreno el 16 de septiembre de este año y se podrá ver en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

La famosa estrella de Hollywood no protagonizará sola esta cinta, pues también contará con la presencia de los niños actores Cameron y Nicholas Crovetti como los hermanos gemelos. Asimismo, está bajo la dirección de Matt Sobel, de “Take Me To The River”.

Una de las curiosidades de esta producción es que las directoras originales Severin Fiala y Veronika Franz, están trabajando como productoras del proyecto.

Esto le da esperanza a los fanáticos de que se cumpla con todas las expectativas y quizás, pueda llegar a superar a la original.