Nataniel Sánchez sobre su posible regreso a 'Al fondo hay sitio': "No tengo propuestas para regresar ni tengo pensado hacerlo"

Al fondo hay sitio tenía entre sus historias más destacadas el amor que vivían Joel y Fernanda. Sin embargo, con el inicio de la nueva temporada, esa se terminó. Pero, la gran pregunta que se hacen los fanáticos es que si volveremos a ver a la pareja en la serie. Lastimosamente, parece que no.

En una entrevista brindada para un medio local, Nataniel Sánchez habló sobre sus planes a futuro y de un posible regreso a Al fondo hay sitio. Ante este último, dijo lo siguiente:

“No tengo propuestas para regresar ni tengo pensado hacerlo. Ya expliqué que hay etapas que llegan a concluir. Cuando acabó la serie no tenía pensado hacer otra temporada”, indicó.

Lee también: ‘Al fondo hay sitio’: Kimberly planea vengarse de Jimmy y Alessia [VIDEO]

"Cada uno siguió su camino y empezó con cosas nuevas. Abres puertas, te enfocas en otro lado. ¿Cómo haces para sostener eso y lo otro? Tienes que decidir. Yo decidí lo otro (quedarse en España)”, complementó.

Finalmente, aprovechó para dejar en claro que su salida no se dio por alguna pelea entre ella y la producción: “Ojo, no quiere decir que esté enojada o molesta por no volver, simplemente mi energía está enfocada en otro lado hoy”. Por ahora, es muy difícil ver a la actriz de nuevo en la pantalla peruana, pero seguro sus seguidores lo harán más adelante en algún proyecto internacional.