'Narco-Saints' es la nueva apuesta de Netflix para mantener enganchado a los amantes de los doramas. La historia tiene como protagonista a un hombre que se une a una misión secreta del gobierno para capturar a un capo coreano de la droga que opera en Sudamérica. La historia está basada en hechos reales.

En el tráiler se puede observar cómo Kang In Goo, papel interpretado por Ha Jung Woo, viaja a Sudamérica en busca de una nueva oportunidad con el fin de ganar mucho dinero. Sin embargo, lo pierde todo cuando encuentran cocaína entre sus pertenencias, motivo por el cual es sentenciado injustamente.

La trama

Cuando Kang In Goo es llevado a prisión de manera injusta, un agente del NIS le ofrece un trato para poder arrestar a un capo coreano de la droga en Surinam. Tras analizar la propuesta, Kang In Goo acepta y sale de prisión para viajar a dicho país como agente encubierto y tratar de recuperar el tiempo perdido.

Jeon Yo Hwan, el capo coreano que es investigado tiene una relación muy estrecha con el gobierno del país donde trabaja. Tras conocer a Kang In Goo, lo amenaza por sospechar de él. Sin embargo, para Kang In Goo no hay vuelta atrás y tendrá que superar numerosas crisis para sobrevivir. Además, se tendrá que enfrentar a diversas situaciones mortales a lo largo del thriller criminal.

¿Cuándo se estrena y cuántos episodios tiene la primera temporada?

'Narco-Saints' se estrenará en Netflix el viernes 9 de septiembre. La plataforma confirmó recientemente la fecha oficial del lanzamiento a través de un nuevo material promocional publicado en su cuenta de Twitter.

El dorama criminal cuenta con un total de seis episodios en su primera temporada y cada episodio tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

NARCO-SAINTS – coming Sept. 9 to Netflix pic.twitter.com/Zwt4tEAJhw — Golden (@netflixgolden) August 8, 2022