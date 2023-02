Nicola Porcella confesó cuánto ganó en los realities que participó: “No había ganado eso en mi vida”

Nicola Porcella es una de las personas más reconocidas en los realities peruanos y extranjeros.

El modelo no solo pasó por Combate y Esto es guerra en Perú, sino también por Guerreros y Reto 4 elementos en México. Y esto es precisamente lo que explicó el Guerrero en su visita al podcast Com FM.

Nicola Porcella reveló cuál era su sueldo en 'Combate' y 'Esto es guerra'

Lo primero que contó Nicola fue su ingresó a la televisión: “Estaba en Aura y me encontré con Peter Fajardo. Le dije que estaba sin chamba y que estaba por nacer mi hijo. Él me dijo que uno de los modelos de Canta si puedes se iba, lo llamé el domingo y así entré. Por ese mes, me pagaron 1200 dólares, no había ganado eso en mi vida”, indicó en un primer momento Porcella.

Luego, se enteró de Combate y decidió postular: “Me dijeron que me pagarían 600 dólares. Yo dije ‘pucha, 800 dólares’, creo que le quitaron 200 dólares a Jenko del Río (postulante). En ese tiempo, los participantes ganaban 1500″.

Después, América lanzó como proyecto Esto es guerra donde lo llamaron para participar: “Ellos (América) me ofrecían 1200 dólares y Combate 2000. Me reuní con los productores y les dije que me quedaría porque me dieron chamba cuando yo la necesitaba (Canta si puedes), solo por eso. Nunca me imaginé que se volvería una locura”.

Nicola confesó que en el programa del canal 4 llegó a ganar más de 10 mil dólares. Sin embargo, era mucho menos a comparación de lo que se pagaba en Combate, en donde los mejores sueldos rondaban los 18 mil dólares.

¿Cuánto ganó Nicola Porcella en México?

Finalmente, contó su experiencia en su paso por México, señalando que no era un participante más: “Llegué a México y era uno más, no me paraban bola. Encima llegué gordo, pesaba 103 kilos”. Nicola confesó que el primer sueldo que tuvo en el programa del país azteca fue de 3500 dólares.