Nicola Porcella contestó a sus fans sobre un posible regreso a 'Esto es guerra': "No volvería a entrar"

Tras su paso por el reality show mexicano Reto 4 elementos, Nicola Porcella decidió volver a Perú para pasar más tiempo con su hijo y familia. Hace poco, el ahora locutor de radio realizó un video en su cuenta de Instagram donde respondió las preguntas de sus seguidores.

El modelo descartó por completo regresar a Esto es guerra. De igual manera, informó que no sabe lo que está transcurriendo en el programa de América Televisión.

No volverá a 'Esto es guerra'

Una nueva temporada ha iniciado en Esto es guerra, donde se vio el ingreso de nuevos rostros y algunas caras conocidas. Aunque una parte de los fanáticos estaba esperando el regreso de Nicola Porcella, sin embargo, nunca logró concretarse. Ante ello, el ex guerrero realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram.

"Se que Austin (Palao) ingresó, pero no sé en qué equipo está. La verdad es que ni miro. Osea, no sé nada. Lo único que me entero es por redes o por un grupo que tengo. Después no tengo idea de lo que pasa", comentó Porcella a sus seguidores.

Uno de sus fanáticos quería saber si había una posibilidad de volver a verlo en el reality show de América Televisión. "No volvería a entrar. Entiéndanlo. No, no, no, por favor déjenme de preguntar de Esto es guerra", respondió Nicola.

"No es que odie que me pregunten, pero toda la vida es '¿Nicola vas a volver?'... He dicho 20 mil veces que no voy a volver. No pisaría más Esto es guerra. Osea, en mi vida lo haría. Entonces, ya lo he dicho tantas veces, lo he dicho en televisión, por acá y no porque tenga algo, sino porque no... No volvería a ponerme el uniforme... Me sentiría raro", finalizó el ahora locutor de radio.