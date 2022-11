Nicola Porcella quería renovar su DNI, pero se enteró que estaba muerto: “Soy un espíritu”

Nicola Porcella se encuentra en el Perú trabajando en una conocida radio como locutor tras su paso por el reality mexicano Reto 4 elementos. A su regreso al país, el exguerrero aprovechó para renovar su documento de identidad. Sin embargo, se enteró de una sorpresiva noticia: falleció hace meses de acuerdo con el Reniec. Este caso se suma al de otros peruanos y famosos que figuran como muertos en la entidad.

Nicola Porcella denuncia que “está muerto” en el Reniec

Nicola Porcella quiso hacer sus trámites para renovar su DNI, pero le comunicaron que figuraba como fallecido. El excapitán de Esto es guerra utilizó su cuenta de Instagram para denunciar el hecho.

“Si alguien ha suplantado mi identidad, por favor devuélvanmela porque figuro como fallecido y no puedo sacar mis documentos. Por favor, se los pido, devuélvanme mi identidad, así que nada, vamos a ver qué pasó”, dijo Porcella.

El chico reality aprovechó este hecho para bromear al respecto y hacer referencia al problema que tuvo con sus vecinos días atrás.

“Bueno, estoy un poco preocupado porque según Reniec, estoy penando hace ya bastante tiempo, no sé si soy un espíritu, la verdad que no, no sé qué ha pasado, mis vecinos ya me pusieron veneno”, bromeó.

Nicola Porcella figuraba como fallecido en Reniec

Cuenta con acta de defunción

Nicola Porcella se mostró preocupado, pues alguien presentó un acta de defunción con su nombre y la firma de un doctor.

“Pensé, no me habré muerto y no me he dado cuenta... Voy a averiguar y lo que me dijeron es que no, que esa acta de defunción la emite un doctor, diciendo que yo había fallecido en agosto. Eso recién ha entrado ahora, en octubre, obviamente para Reniec yo ya estaba muerto... Hay un acta de defunción”, contó.

“No sale cómo, no sale quién la hizo...Se llama como un caso de muerto vivo, es un error, no es error de Reniec porque hay un acta. Lo que hacen es mandar una foto mía para comprobar que estoy bien”, agregó.

Afortunadamente, su caso se pudo solucionar rápidamente y Nicola agradeció de forma jocosa a Reniec por “revivirlo”.