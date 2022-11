Nicola Porcella descarta volver a ‘Esto es guerra’: “No hay manera que vuelva a pisar el programa”

Nicola Porcella confesó que no tiene pensado volver a Esto es guerra, el programa que lo saltó a la fama. Durante una entrevista, contó sobre sus aspiraciones personales y las razones que lo motivaron a quedarse en Lima.

Nicola Porcella: “Mucha gente decía que no estaba triunfando en México”

Nicola Porcella se encuentra muy contento desempeñándose como conductor de un programa radial.

Para Porcella, la experiencia en México fue muy importante para su desarrollo profesional y descartó que su regreso a Lima haya sido porque no triunfó en el país azteca.

“Estoy muy contento, mucha gente decía ‘no que estaba triunfando en México’, la verdad es que sí me estaba yendo muy bien, pero decidí quedarme en Lima con mi familia e hijo y estoy feliz de esta oportunidad de regresar a la radio. Siempre habrá críticas, pero hago caso omiso, uno tiene que seguir y demostrar con trabajo. Estuve con contrato tres años seguidos en Televisa y se venía un cuarto año, pero me quise quedar y allá (en México) no solo hice reality, sino también un par de cosas en ficción (…) Siempre me ha ido bien y uno tiene que agradecerle eso a Dios”, señaló durante una entrevista.

Asimismo, cuando le preguntaron si estaba en sus planes volver a Esto es guerra para el 2023, lo descartó rotundamente y subrayó que estaba feliz en la radio.

“No, cero posibilidades, no hay manera que regrese a EEG porque hay temas ahí que harían que no vuelva a pisar el programa. Está totalmente descartado”, precisó.

Nicola Porcella dejó México para estar con su hijo

Uno de los motivos por los que Nicola Porcella decidió regresar al Perú fue para estar cerca de su hijo, quien va a cumplir 11 años. Nicola, quien actualmente se encuentra soltero, señaló que no quiere perderse de los momentos especiales de su desarrollo.

Según contó en algún momento pensó llevarlo a México junto a su madre y alquilarles un departamento, pero decidió que no quería alejar al pequeño de sus amistades.