Nicola Porcella es eliminado de 'Reto 4 elementos': "De las caídas se aprende más que de las victorias"

La competencia sigue al rojo vivo en Reto 4 elementos. En el último episodio, vimos como algunos participantes ingresaron al Inframundo para competir en los duelos de eliminación. Al final, dos tuvieron que despedirse de la competencia: María José y Nicola.

Los dos concursantes fueron consolados por sus compañeros, pero se fueron con la frente en alto a pesar de la derrota. Cada uno de sus colegas les dedicaron algunas palabras antes de su marcha.

Nicola y Majo se van del show

Se siguen viendo momentos de intensa competencia en Reto 4 elementos. Después de la prueba del Elemento Fuego, algunos fueron enviados al Inframundo para completar un reto y ver si podrían evitar la eliminación.

Una vez que los participantes llegaron al lugar, tenían que completar un juego de mesa mientras estaban en una urna con cangrejos y con las manos atadas a los circuitos con toques eléctricos. Al final, los vencedores fueron Alexis y Ceci, aunque eso significaba que el resto debían sobrevivir el reto de eliminación.

Nicola, Brisa, Chano y María José fueron directo a la Pista del Aire, ya que no había desafío de León de la Aldea. Fueron duros minutos de puro esfuerzo y determinación, pero el equipo vinotinto salió triunfante. Por tanto, Nicola y Majo tuvieron que despedirse del programa.

"Me siento muy afortunado de intercambiar nuestras historias y nuestras vidas juntos. Gracias por las carcajadas, gracias por las risas. La verdad es que la aldea se queda sin una luz gigante", indicó en un primer momento Chano.

"Quiero agradecer a la gente en sus casas que me han apoyado desde que entre a la 'tele' hace muchos años. Me voy con la satisfacción de que ya no me conocen solo como competidor, sino como una persona (...) Esta convivencia no fue color de rosas y quiero que la gente se quede con la idea de que con las caídas se aprende más que con las victorias", indicó Nicola Porcella.

Pasión, entereza, resiliencia y mucho corazón, es el verdadero significado de tu nombre @NicolaPorcella.

Gracias por dejarnos conocer tu vulnerabilidad, y nunca dejes de luchar por esa justicia que te caracteriza... ¡Te vamos a extrañar, Vikingo! 💛💪✨ #Reto4Elementos pic.twitter.com/10rBp2Xy0V — Reto 4 Elementos (@reto4mx) November 17, 2022