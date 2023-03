'Niño viejo' se defiende de acusaciones de acoso por parte de tiktoker: " A la señorita de gusta la polémica"

Un nuevo actor acaba de ingresar al escándalo Makanaky. Niño viejo, otro conocido tiktoker peruano, fue acusado por Saori, una joven influencer, de llevarla con mentiras a un hostal para que tenga relaciones sexuales con La Realeza.

En una entrevista con Rodrigo González en Amor y fuego, Saori Soudre indicó que Niño viejo la invitó a un evento, pero terminó en un hotel en Breña con otros hombres para tener intimidad.

“Yo estaba con mi amiga y mi amigo. Ellos eran 4 hombres. Nos fuimos en el taxi, cuando llegamos yo vi que el lugar era muy oscuro y empecé a grabar con mi celular. En toda la calle lo único que brillaba era el hotel. Ahí paró el taxi. Todos se pusieron en la puerta del hotel. Les preguntamos dónde era el evento y me dijeron que la iban a continuar en el hotel. Le dije que no íbamos a aceptar, no queríamos, me llevó con mentiras, supuestamente era un evento, yo no los conocía, los conocí en ese momento”, contó la joven.

Niño Viejo se defiende



Ante estas acusaciones, el tiktoker publicó dos videos afirmando que todo es un invento de Saori, pues es una señorita que le gusta crear conflictos. “A esa señorita siempre le gusta causar polémica, me acusó a mí de acoso. Todos mis seguidores y la gente que estuvo pendiente de esa polémica, por favor, pásenme todos los videos en los que se veía que estaba borracho y pedía que me lleven a mi casa, que ella me siguió”, indicó en un primer momento.

Tras dar sus explicaciones, Niño viejo indicó que no se presentará en Amor y fuego, pues lo han comparado con Makanaky y han hecho eco de una denuncia sin antes investigar el tema. “No voy a asistir a su programa, si la señorita dice que abrió una denuncia, se verá por la denuncia, yo no voy a darle color a las personas", indicó.