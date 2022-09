Ya se siente la Navidad y los famosos no son ajenos a este sentimiento. La cantante puertorriqueña Olga Tañón decidió saltarse el resto de las festividades y decorar su mansión con adornos de Navidad.

Olga Tañón arma su árbol de Navidad en setiembre

Olga Tañón ha ganado mucha popularidad en las redes sociales con sus videos bailando y disfrutando de su día a día. En esta ocasión, ‘la mujer de fuego’ compartió con sus seguidores en Instagram un video en el que se encuentra con su hija Gabriella decorando su árbol de Navidad en su sala principal.

Su árbol de este año es de color verde y está decorado de elementos de color dorado y blanco, así como algunos detalles de color rojo. Tañón se mostró muy divertida y orgullosa de decorar su mansión a tres meses de las fiestas. “Llegaron las navidades, le gané a la vecina”, escribió en su publicación.

La reacción de sus seguidores

Actualmente el video cuenta con más de 90 mil 'Me gusta' y generó diversos comentarios de los fanáticos de la puertorriqueña. Muchos coincidieron en que “Navidad es setiembre” y aseguraron que procederán a decorar sus hogares.

“¿Qué? Ídolo total, hiciste lo que siempre he soñado”, “Pero… ¿y Halloween, Olga?”, ¿Como? Mañana pongo el mío. Bueno, la semana que viene, pero no me vas a destruir”, “¿En serio? es demasiado temprano”, “Menos a mí, el mío siempre estuvo en su lugar esperando ser conectado”, fueron algunos comentarios en la publicación.