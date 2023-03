Paloma Fiuza le responde a Jenko del Río sobre supuesto acoso de Christian Domínguez: “Tengo una buena relación con él”

Paloma Fiuza se refirió a las revelaciones de su exesposo Jenko del Río. De acuerdo con el deportista, en su etapa en Combate, Christian Domínguez lo traicionó al querer entrar a la fuerza a la habitación de su entonces pareja.

Paloma Fiuza no le hace caso a Jenko Del Río

Al ser consultada sobre el tema, Paloma Fiuza decidió restar importancia a las graves acusaciones de su exesposo Jenko del Río. “Prefiero no opinar, dejarlo ahí, esa fue mi decisión hace tiempo. Es algo que quiero tomarlo para mí, pero no voy a responder”, declaró para América Espectáculos.

Aunque no desmintió los hechos, la garota afirmó que actualmente tiene una buena relación con el cantante y son buenos amigos. “En la actualidad tengo una buena relación con Christian, es mi amigo, compañero de trabajo. Prefiero no hablar del tema, no tengo nada qué decir (de Jenko Del Río). Estoy super bien, feliz, enfocada en mi trabajo y es lo más importante”, agregó.

Jenko del Río acusa a Christian Domínguez de traicionarlo

En una entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, el exparticipante de Combate Jenko del Río denunció que su entonces esposa Paloma Fiuza vivió un incómodo momento con Christian Domínguez.

“Justo estaba saliendo con mi exesposa, con Paloma Fiuza. Hubo un reto que esposaron a Christian y Pantera en el departamento de Paloma, porque ese departamento era alquilado por el canal. Él sabía que yo salía con ella”, empezó el deportista.

Jenko no dio muchos detalles al respecto, pero aseguró que el conductor de América hoy le faltó el respeto a Paloma y ella lo llamó para pedir ayuda. “Paloma me llama, me dice, ‘¿puedo ir a tu casa?’. Le pregunto, qué ha pasado. Me dice, ‘no es que acá me han molestado’. No me quería decir. Lo que estoy contando es tal cual ella me lo contó. Me dijo ‘Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado’. Y yo sí le creo a Paloma... ‘Me voy a tu departamento, me voy a quedar, porque están tomando acá”, contó.