Jenko del Río confesó que él y Paloma Fiuza se casaron por papeles: "A mí no me gustaba. Ella me gileó"

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida recibieron a Jenko del Río en su programa de YouTube Com FM. El exintegrante de Combate habló sobre su romance con Paloma Fiuza, dando detalles de su boda y ruptura con la brasileña.

Más datos sobre su matrimonio

Jenko y Paloma tuvieron una relación muy mediática. Ante ello, la China le preguntó si se habían casado por papeles. Ante la pregunta, el combatiente respondió lo siguiente: "Un poco de todo, creo, porque nos casamos rápido. Fue una situación en la cual teníamos que solucionar", aseguró del Río.

"Entonces fue como una mezcla. Por un lado, por lo mismo que nos amamos, te voy a apoyar para poder solucionar este problema”, dijo Irivarren. No obstante, Jenko lo interrumpió y negó que se hayan amado en aquel entonces. “Nos queríamos. Todavía no la amaba", complementó.

En medio de la entrevista, Jenko señaló que fue Paloma Fiuza quien tuvo el primer interés en la relación. “Es más, cuando la conocí ni me gustó, brother. Ella fue la que me gileó, a mí no me gustaba”, confesó Jenko.

La versión de Paloma Fiuza



Paloma Fuiza anunció en el año 2015 la ruptura con Jenko del Río. En aquel tiempo, la chica reality confesó que muchas personas especulaban sobre su separación, y acusaban a Jenko de agresión. Ante esto, Paloma señaló que jamás la agredió, y que su ruptura se debe a que la relación no estaba en buen momento.

“Están diciendo muchas cosas que no son. Están diciendo que yo denuncie a Jenko, que hubo una agresión (física) de por medio. Jamás me tocó, pero sí tuvimos una discusión (...) Ya no estábamos bien desde hace un tiempo y con la discusión (la relación) ya no pudo más... Fue eso que hizo que yo me retirara de la casa", señaló Paloma Fiuza.