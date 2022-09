Pamela Franco es criticada en redes sociales por lucir vestido rojo en boda de Ethel Pozo

La cantante Pamela Franco decidió asistir con un despampanante y espectacular vestido rojo a la boda de la conductora de televisión Ethel Pozo.

Pero eso no quedo ahí, pues los internautas no dudaron en criticarla asegurando que su look era totalmente desatinado para la ocasión, pero además, que opacaba a la hija de Gisela Valcárcel en el día más importante de su vida.

Asimismo, la artista no dudó en tomarse una fotografía y subirla a sus redes sociales con el fin de capturar el momento.

Es preciso mencionar, que la ex “Alma Bella” en compañía de su pareja el cumbiambero Christian Domínguez, fueron algunos de los invitados que asistieron al espectacular evento.