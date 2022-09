Pamela Franco sobre Christian y Karla: "No pongo las manos al fuego por él, pero es el padre de su hijo"

Salió en su defensa. La cantante Pamela Franco no tuvo piedad contra Rafael Fernández luego de que este insinuara que Christian Domínguez se metía a su casa sin su consentimiento.

En declaraciones para el programa América Hoy, dijo que el popular 'Rey de los Huevos' la llamó para pedirle disculpas por lo sucedido, pero que luego salió dando más información sobre su esposo.

"Tú no puedes hacer algo con la mano derecha y borrarlo con la mano izquierda. Ayer me pide disculpas y hoy veo un screenshot donde se refiere a Christian como si fuera lo peor. Yo la verdad estoy molesta porque Christian no tiene nada que ver en todo esto", indicó en un primer momento.

Luego, la cantante dijo que su pareja siempre mantendrá una relación con Karla Tarazona porque tienen un hijo en común. Además, aseguró que nunca iba a poner las manos al fuego por él, pero siempre iba a estar vinculado con su expareja.

"Él (Christian) es el padre de su hijo. O sea, si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, vas a saber que va a tener relación con el padre de sus hijos. Es más, me parece raro, no es normal que me mande a hablar con las nanas. No lo entendía. Yo no voy a vivir atormentada por una ex o por la que pueda venir. Y él no tiene nada que ver. Por él no voy a meter las manos al fuego ni ahorita ni nunca, pero es el padre de su hijo y tiene que tener relación con ella", recalcó Pamela Franco.