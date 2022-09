'Pancho' Rodríguez regresó al Perú tras 9 meses fuera: "No lo puedo creer"

Este viernes 23 de setiembre, ‘Pancho’ Rodríguez regresó al Perú tras nueve meses. El chileno estuvo imposibilitado de volver a pisar suelo nacional por presuntas irregularidades en su situación migratoria.

Como se recuerda, el exguerrero no pudo retornar al país desde enero de 2022 por orden de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El chileno desacató las normas de extranjeros al acudir a la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plascencia en medio de la cuarentena decretada por la COVID-19.

Desde este momento, el exintegrante de Esto es guerra se mantuvo en una lucha con las autoridades migratorias para poder regresar al Perú.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, Rodríguez fue abordado por la prensa. El chileno dijo sentirse emocionado de volver a pisar suelo peruano y aún creía que se trataba de un sueño.

“Quiero agradecerles a todos la buena onda, la verdad que todavía no puedo creerlo. Estoy muy nervioso con todo esto, te juro que no lo puedo creer”, declaró el exguerrero a La República.

¿‘Pancho’ Rodríguez regresará a Esto es guerra?

A su arribo al país, ‘Pancho’ Rodríguez señaló haber recibido ofertas para regresar a la televisión peruana; sin embargo, por el momento no tiene nada concretado.

“Sí, me han escrito de programas y con nadie he querido hablar de trabajo porque no estaba acá. Era mi respuesta para todo. He dicho: ‘El día que yo esté allá, si Dios quiere, pronto...’. En tanto, tengo algunos proyectos, pero todavía no sé”, añadió.