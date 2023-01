Paquita la del Barrio le muestra su apoyo a Shakira: "Estoy contigo"

Paquita la del Barrio ha sido tendencia en las últimas horas por usar sus redes sociales para dejarle un mensaje de apoyo a Shakira, luego de los recientes ataques que sufrió por su colaboración con el argentino Bizarrap.

Paquita la del Barrio le mandó un mensaje de apoyo a Shakira

La cantante mexicana es conocida por sus canciones sobre el desamor, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre el despecho. Fue así que Paquita decidió colgar un video en su cuenta de Instagram en el que le enviaba un mensaje a Shakira.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga... ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas", expresó la artista.

Por otro lado, Paquita aconsejó a la barranquillera que se apoye en sus hijos para salir adelante. “Lo importante es que tienes a tus hijos. Tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, así que no te preocupes", agregó la mexicana.

Shakira fue criticada por los cibernautas

Cabe recordar que Shakira alcanzó récords con Pa tipos como tú, pues el tema se volvió un éxito en las plataformas de música. Sin embargo, también ha sido muy criticada por los usuarios, ya que aseguran que está lucrando con su sufrimiento.

Por este motivo, Paquita también le aconsejó que haga caso omiso a las críticas y se enfoque en retomar su carrera. “Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas”, finalizó.