Paramore anunció el lanzamiento de 'This is Why', su nuevo disco en cinco años

Tras haberse tomado cinco años lejos de la música, Paramore decidió volver a las andadas. La banda musical de rock alternativo presentó su nueva canción y anunció el lanzamiento de su primer disco en cinco años.

’This is Why’ trae de regreso a Paramore

El 28 de setiembre se estrenó el videoclip de la canción This is Why, que en menos de 24 horas alcanzó el millón de reproducciones.

En un comunicado de prensa, la banda contó detalles de lo que significó escribir el tema de este nuevo álbum: “This Is Why fue la última canción que escribimos para el álbum. Para ser honesto, estaba tan cansado de escribir letras, pero Taylor nos convenció a Zac y a mí de que deberíamos trabajar en esta última idea”, confesó Hayley Williams.

Paramore señaló que escogieron el sencillo como tema principal del disco ya que representa todas las emociones vividas en los últimos años, en especial el significado de estar vivos luego de una pandemia: “Uno pensaría que después de una pandemia global de jodidas proporciones bíblicas y la muerte inminente de un planeta moribundo, los humanos habrían encontrado en lo profundo de sí mismos ser más amables o empáticos o algo así”, señalaron.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum?

El sexto álbum de la agrupación será lanzado oficialmente el 10 de febrero de 2023 a través de Atlantic Records.

En el 2017, Paramore se tomó un descanso para que cada uno de los integrantes se enfocara en proyectos personales. Su último disco fue After Laughter. “Creo que fue realmente importante para nosotros tener un minuto de distancia de la identidad que se enredó con Paramore. Y, obviamente, Internet siempre ha sido una cosa del Salvaje Oeste", mencionó Williams quien lanzó en el 2020 su disco ‘Petals for Armor’ como solista.