Quedó todo listo para lo que será la Gran Final de Canta conmigo ahora, reality conducido por Marcelo Tinelli y que se convirtió en uno de los preferidos de los televidentes. Sin embargo, lo que más destacó de la última edición fue la discusión que tuvieron Mariano Rodríguez y Paloma Angione.

El cantante fue el primero en pisar el escenario con el tema ‘Oh, Pretty Woman’ de Roy Orbison. A pesar de haber mostrado gran calidad vocal e incluso un excelente despliegue, no fue su mejor presentación. Por ello, algunos integrantes de la tribuna no dudaron en alagar y felicitar a Mariano después de su performance; sin embargo, hubo varios que no estuvieron de acuerdo con sus compañeros. Una de ellas fue Paloma, quien fue señalada por Tinelli para que dé su opinión al respecto.

Fuertes declaraciones dejaron sorprendido a más de uno

Tras ser consultada sobre la presentación, Paloma explicó por qué no había votado por su colega. “Fue muy lindo lo que hizo, me gustó, respeto a los compañeros, pero hoy también voto por lo humano. Lo humano de la persona”.

A lo que el conductor sorprendido le volvió a preguntar “¿Humanamente es un turro?”. Pero la joven prefirió no dar detalles sobre el tema y finalizó felicitando al participante. “Hay actitudes, pero todo bien igual, fue hermoso lo que hizo”.

Por su parte, Mariano expresó su incomodidad por las palabras de su excompañera e incluso reveló haber recibido un fuerte golpe (traición). “No quiero hacer ningún comentario. Recibí un golpe bajo que me dejó sin respiración, cuando menos lo esperaba. No soy mala leche ni nada”.

Finalmente, el cantante sumo un total de 85 puntos y se ubicó en el segundo lugar del podio. Al obtener 71 puntos luego de enfrentarse a Sofía de Blas y a Florencia Álvarez en el sing off, Rodríguez clasificó directamente a la final.