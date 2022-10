‘Pasapalabra’: Adrián Lastra habla sobre la ansiedad de los actores

Pasapalabra es uno de los programas con más espectadores de Antena 3. Sus divertidos juegos e invitados son su principal espectáculo. Durante esta semana, el programa ha recibido a nuevos famosos, Ana Morgade, Inma Cuevas, Alejo Sauras y Adrián Lastra. Este último realizó una confesión que generó risas en el set.

Adrián Lastra habla sobre la ansiedad

Roberto Leal le preguntó al actor sobre su última película a estrenar, La manzana de oro, dirigida por Jaime Chávarri. Lastra contó que estaban a punto de estrenar en Valladolid, pero que mientras tanto no hace “absolutamente nada”.

Esto le ha dado la oportunidad de hablar sobre la ansiedad de los actores por estar “siempre en el abismo”, es decir no tener otro proyecto luego de terminar otro. “La gente se piensa que tienes una serie, una película y luego tienes otra y otra”, explicó.

Además, comentó que estaba intentando disfrutar de su tiempo libre, haciendo más deporte y aprendiendo a soportarse. Sin más, confesó que estaba muy feliz actualmente: “No sé, muy tranquilo, muy bien, muy feliz. Os comería la boca a todos”, dijo Adrián Lastra, generando risas en el set.

Las series y películas de Adrián Lastra

Adrián Lastra es casi un experto en Pasapalabra, pues no es la primera vez que ha sido invitado al programa concurso de Antena 3. Sin embargo, como profesional tiene muchos trabajos destacados como actor y músico.

El vallecano ha participado en series como Velvet, Los hombres de Paco y Sin límites de Prime Video. Así como en la película Fuga de Cerebros de Fernando González Molina. En 2012, el actor fue nominado a los premios Goya, en la categoría actor revelación por su papel en la película Primos.

Además, incursionó en el teatro musical en obras como Hoy no me puedo levantar, 40, El Musical, Más de cien mentiras y El discurso del rey. Asimismo, ha sido participante en el reality de baile Mira quién baila All Stars, dónde quedó en tercer lugar.