‘Pasapalabra’: Orestes y Rafa vuelven a firmar un empate en "El Rosco"

El programa concurso Pasapalabra sigue dejando a sus televidentes al filo del sillón. Este último 11 de octubre, Orestes Barbero y Rafa Castaño se enfrentaron en un emocionante y reñido duelo en la prueba El Rosco.





Rafa y Orestes se enfrentan en El Rosco

Luego de no haber arriesgado y firmar un empate para evitar la silla azul, los concursantes más hábiles del programa de Antena 3 volvieron a enfrentarse para ganar un bote que asciende a los 1.654.000 euros.

Como era de esperarse, el duelo fue muy reñido y se esperaba que alguno tomara la delantera para ganar el bote. Rafa empezó con un total de 170 segundos y consiguió cinco aciertos consecutivos antes de pasar palabra en la letra F. Por su parte, Orestes llegaba con un tiempo de 157 segundos, “otra batalla que dar aquí”, mencionó el burgalés antes de comenzar y completar seis aciertos.

Rafa y Orestes vuelven a empatar

Orestes Barbero terminó su primera vuelta con 23 palabras acertadas, a solo dos palabras para conseguir el bote de 1.654.000 euros y aún le quedaban 37 segundos en su marcador. Por otro lado, Rafa Castaño llegó a completar 16 aciertos, pero todavía contaba con 60 segundos restantes.

El sevillano tuvo una buena racha de respuestas y logró alcanzar a Orestes en su segunda vuelta e igualar los 23 aciertos. Rafa decidió pasar palabra y esperar que Orestes decidiera firmar nuevamente un empate. Finalmente, el burgalés no pudo responder las últimas dos preguntas y así ambos participantes evitaron la silla azul. “Menos mal que me he callado porque no tenía ni idea”, respondió Orestes cuando Roberto Leal le dio las respuestas faltantes.

Rafa Castaño y Orestes Barbero volverán a enfrentarse en un nuevo duelo en Pasapalabra, el día jueves 13 de octubre, ¿alguno se llevará el bote?

