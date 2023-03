'Pasapalabra': Rafa Castaño reveló cuál es su mayor preocupación después de ganar el bote

Rafa se proclamó ganador del bote mayor de Pasapalabra, luego de vencer a Orestes. Sin embargo, el participante confesó estar preocupado por la enorme cantidad de dinero que obtuvo en el programa.

¿Cuál es su mayor preocupación?

Rafa Castaño es consciente que su victoria en el programa de Roberto Leal lo ayudará a crecer en su vida personal y profesional. El ganador de Pasapalabra confesó que desea empezar de nuevo.

"Al final, todos cometemos errores en la vida y yo estudié una carrera que no me convenció mucho y profesionalmente estaba un poco perdido. Así que este dinero me permite sentarme y decidir qué quiero hacer con mi vida, si quiero estudiar otra carrera y qué camino quiero iniciar", expresó el sevillano.

De igual manera, sabe que, en este momento, tiene mucho dinero en su cuenta bancaria, sin embargo, es consciente que debe disponer de él con mesura. "Tener más o menos dinero te permite hacer más o menos cosas, pero uno no debe dejar de ser quien es y tener los amigos y familia que tiene. Eso es lo importante, lo que siempre queda y la mayor preocupación que tengo que tener ahora. Esperar y cuando deje de estar todo tan caliente, será el momento de tomar decisiones", declaró Rafa.





¿Que hizo Orestes después de su derrota?

Orestes se dio un baño de popularidad después de perder ante Rafa en Pasapalabra. El Barbero fue homenajeado en el Estadio El Plantío, coloso que pertenece a su equipo favorito: el Burgos C.F. Asimismo, recibió una camiseta con el dorsal número 10, que mostró -posteriormente- en sus redes sociales.

Por último, el burgalés reconoció que le gustaría volver a participar en el show de Roberto Leal. "Cuando haya pasado un tiempo prudencial, cuatro o cinco años, no sé qué será entonces de mi vida, pero me gustaría tener la ocasión, aunque fuese para un especial o algo así", comentó Orestes.