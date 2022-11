Patricia Barreto se niega a declarar para ‘Amor y fuego’ y Peluchín responde: “¿Qué se cree?”

Patricia Barreto, conocida por su personaje de Maricucha, no se mostró muy cómoda con la presencia de las cámaras de Amor y Fuego en la fiesta que se hizo por el estreno de la segunda temporada de la serie. Es más, tildó al programa de "mala onda" y de querer hacer programa a su costa.



Peluchín ‘cuadra’ a Patricia Barreto por desaire

Patricia Barreto fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego cuando se retiraba del evento por el lanzamiento de Maricucha 2. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos: “Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, indicó la actriz a las afueras del local donde se encontraba celebrando.

Esto no le sentó bien a Rodrigo González, quien la llamó desubicada. “Qué vamos a hacer programa contigo. Me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? ¿La estelar? Cuando tú no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos el mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico”, respondió el conductor del programa.

Patricia Barreto se disculpa por su actitud

Horas más partes, la actriz de Maricucha 2 se reunió con el reportero para disculparse por su inesperada reacción días antes. “Aquí, mis amigos de Amor y fuego me han sorprendido. Acabo de salir de grabar y estoy con Miguel. Recién nos estamos conociendo, recién estoy entrando al tema de la farándula y todo esto. Quería decirte Miguel, en serio, pedirte las disculpas del caso. Me sentí un poco abrumada por la insistencia de las preguntas, pero no estuvo a la altura”, publicó en redes.

“Siento que no estuvo a la altura mi respuesta. La gente de comunidad sabe cómo soy y nada, desde ahora acá (en el corazón). Vamos a conversar y la vamos a pasar bien. También enviarle un saludo a Gigi y Rodrigo, gracias por la buena vibra siempre”, finalizó.