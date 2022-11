Rodrigo González no descarta volver a encontrarse con Magaly Medina

Magaly Medina y Rodrigo González eran grandes amigos. Sin embargo, por cosas del destino y del tiempo, ambos dejaron de estar en contacto. Pero, parece que las cosas se pueden solucionar.

En una entrevista para Trome, Peluchín habló sobre su relación con la Urraca y no dudó en desearle lo mejor a su ‘madrina’ televisiva.



“A Magaly no le digo nada, le deseo lo mejor, lo que he tenido que decir ya se lo dije al aire (...) Cada uno sabe hacer los suyo, cada uno tiene su público, su trayectoria. Nada de eso va a cambiar por lo que me diga ella a mí o por lo que le diga yo a ella. Más bien lo mejor que podemos hacer por esa gente que sigue el rubro y que nos quiere. Hay gente que nos quiere a los dos también”, respondió Rodrigo González.

Al ser preguntado por un posible reencuentro, el conductor de Amor y fuego aclaró que no estaba en sus planes, pero que en televisión todo puede pasar. “Nunca descarto nada. En televisión, nunca hay que decir que no a nada. No está en mis planes, aparte que no puedo hacerlo por cuestiones de contrato, pero eso no quiere decir que todo bien ¿no?”, mencionó el conductor.

Magaly ignora las críticas de ‘Peluchín’

Por su parte, Magaly Medina aclaró que no le daba importancia a las críticas que lanzaba Rodrigo González, pues él es libre de hacerlo como cualquier personaje en televisión.

“No (me duele), ni me interesa su crítica, tanto así que ni la escucho. A veces mi productor me dice, fulano dijo tal cosa, yo me levanto de hombros. Todo el mundo es libre de criticarme, haya sido o no mi amigo. Quiere decir que, finalmente, nunca fue tu amigo. Hay amistades verdaderas y otras que no, que con el paso del tiempo se transforman, puede ser”, respondió la ‘Urraca’.

Además, dejó claro que está dejando atrás amistades tóxicas y que no permite que nadie le dirija su vida personal ni profesional.