Paty Navidad confesó que la pasa mal en 'La casa de los famosos 3': "Me siento vulnerable"

Hace unas semanas, comenzó la tercera temporada de La casa de los famosos. Algunos de los concursantes siguen creando sus estrategias para seguir en la competencia, pero otros no la están pasando bien. Una de ellas es Patricia Navidad, quien expresó su incomodidad en el programa.

La actriz descubrió que Rey Grupero habló mal de ella a sus espaldas. Asimismo, espera que el resto del grupo haga el intento de conocerla.

Paty Navidad y su duro momento en la casa

Desde su llegada a La casa de los famosos 3, Patricia Navidad declaró que no debían meterse con ella, pues estaba dispuesta a todo por ser la ganadora. Con el paso de los días dentro de la vivienda, Paty comprendió que iba a afrontar desafíos difíciles.



La actriz señaló que no se encuentra en un buen momento, luego de las palabras de Rey Grupero a los miembros de la casa. “No la estoy pasando bien, me están poniendo la casa en contra, no sé si pueda, yo no les he hecho nada, lo único que hice fue cocinar con todo mi amor”, apuntó Patricia.

“Yo dije que venía aquí a dar lo mejor de mí, ahorita me siento así, más vulnerable ante toda la casa que se me vino encima”, comentó 'Paty'. Sin embargo, ella es una de las participantes que cuenta con más apoyo del público para ganar la competencia.

Por último, confesó que ninguno de sus colegas se le acerca para intentar conocerla, y piensa que la juzgan sin darle una oportunidad de mostrarse. "Los que no me están dando la oportunidad son ellos (sus compañeros), porque sin conocerme me están juzgando, apuñalándome, fusilándome, sin siquiera darme una oportunidad", argumentó la actriz.