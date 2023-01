'La casa de los famosos 3': El motivo por el cual Monique Sánchez dejó el programa

La tercera temporada de La casa de los famosos ha iniciado hace poco y ya se vieron varias polémicas durante sus primeros episodios. Lo más sorpresivo fue la salida de la participante Monique Sánchez. Esta decidió abandonar el programa en medio de las lágrimas mientras dedicaba algunas palabras a sus compañeros.

La razón de su salida del programa

Monique Sánchez llegó como una de las participantes de La casa de los famosos 3 en representación del público. Al principio, ella se mostró alegre por su llegada al reality show de Telemundo; sin embargo, después anunció que se iba.

Muchas personas quedaron sorprendidas por su repentina despedida, por lo que sus fanáticos comenzaron a preocuparse por la modelo. Por este motivo, salió a aclarar los motivos que la llevaron a renunciar al show. Según contó frente a sus compañeros, viene padeciendo un fuerte cuadro de estrés desde que ingresó a La casa de los famosos.

Monique Sánchez destacó que le falta madurez para afrontar los obstáculos. Asimismo, señaló que no le gustaría que la conozcan por ser una mala personas debido a sus reacciones.

"Creo que la falta de madurez que uno no sabe que viene con cosas buenas y malas, pero creo que la más afectada en este momento voy a ser yo. A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreírte, no me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy. La gente no me conoce y no me gustaría que fuera así", expresó la artista.

Por esa razón, la puertorriqueña prefirió no descuidar su salud mental y renunciar al reality. "Las cosas malas están pesando más que las buenas, siento que el brillo que tenía se está opacando... A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental", finalizó Sánchez.