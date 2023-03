Paula Arias confirma que regresó con Eduardo Rabanal y muy pronto se casarán: "El amor está ahí"

¡Regresaron! Paula Arias confesó que retomó su relación con Eduardo Rabanal. La salsera fue abordada por las cámaras de Magaly Tv, la firme y confesó que decidió darle otra oportunidad al futbolista tras su polémica separación.

“Hemos retomado nuestra relación… Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en cuatro paredes. Lo que pasa en nuestra vida y siempre con la conciencia tranquila de que al final yo no hice nada malo. Yo no me porté mal, yo no lancé este comunicado que fue un error completamente”, expresó la salsera.

Asimismo, la líder de Son Tentación reveló que solucionó sus problemas con el deportista en privado y anunció que tienen planes de boda.

“Estamos en planes para casarnos. Problemas lo podemos tener todos, pero en esta solución es entre dos y es en cuatro paredes y es lo que nosotros hemos retomado nuestra relación”, agregó.





Paula Arias niega rumores de embarazo

Paula Arias también se refirió a los rumores que señalan que su regreso con el futbolista se debe a un posible embarazo. Sobre ello, la salsera negó que esté en la dulce espera. Asimismo, señaló que, si estuviera gestando, no tendría problemas en anunciarlo.

“No, porque estaría feliz, emocionada de poderlo decir, contenta de poderlo mencionar y darle la noticia a mi familia, a todo el mundo. Estamos muy felices excepto de ese día. No estoy embarazada, no hay un bebé”, expresó la líder de Son Tentación.

¿Por qué terminaron Paula Arias y Eduardo Rabanal?

Paula Arias y Eduardo Rabanal le pusieron fin a su relación con un polémico comunicado en las redes sociales del futbolista. El lateral derecho anunció en Instagram su separación de la salsera, sin comunicárselo a su pareja.

Posteriormente, Arias reveló que se sorprendió con el comunicado, pues aún vivían juntos. El pasado fin de semana, la salsera fue captada con el futbolista ingresando al departamento de la líder de Son Tentación en la misma camioneta.