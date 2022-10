‘Peluchín’ arremete contra 'Chilindrina Huachana’: “Haces un espectáculo deplorable”

Las critican siguen azotando a la Chilindrina Huachana. Esta vez, Rodrigo González aseguró que el personaje que realiza Alex Brandon es una mala copia del personaje del Chavo del 8.

Durante la emisión de su programa, el popular Peluchín indicó que las peleas donde se han visto envueltos los personajes de la serie han generado que salgan a la luz personajes como la Chili Peruana.

"Con esas peleas, hace muchos años que no has matado la ilusión a muchos. Son tan desilusionantes como ver a la ‘Chili Huachana’ borracha, son igual”, comentó Rodrigo González sobre María Antonieta de las Nieves.



"También entiendo que la mala copia esta que hay la ‘Chili Huachana’ hace un espectáculo deplorable, totalmente, sí entiendo que le moleste. Además, nosotros en nuestro país le damos importancia a la tontería”, complementó.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves de la Chilindrina Huachana?

En declaraciones a los medios mexicanos, la actriz se mostró mortificada por las imitaciones que han surgido en Perú. "Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano”, inició María Antonieta. “Y además es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, agregó la actriz cómica.

"Después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros. De lo que estoy en contra es que me estén imitando como la ‘Chilindrina’ con la portada de mis fotografías y mi logotipo", sentenció María Antonieta de las Nieves.