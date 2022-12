Peluchín arremete contra Ethel Pozo y Melissa Paredes por reencuentro en el 'El gran show'

El pasado sábado 3 de diciembre, durante El gran show, Ethel Pozo y Melissa Paredes se dieron un emotivo abrazo. Dicho momento generó diversas opiniones dentro de la farándula peruana, por lo que Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre decidieron expresarse sobre las imágenes que vieron del reencuentro entre ambos personajes.

'Peluchín' no está convencido

En la última fecha del reality de Gisela Valcárcel, miles de televidentes vieron como Melissa Paredes y Ethel Pozo se daban un emotivo abrazo, razón por la cual los conductores del programa de espectáculos “Amor y Fuego” decidieron pronunciarse sobre el tema.

"¿Soy mala persona porque no me conmuevo y me río? "Yo creo que eso está creado para que tú llores en casa", expresó el conductor Rodrigo Gonzáles.

Es más, el presentador de televisión confesó que se habría reído mucho cuando vio el abrazo de las dos mujeres. "Me he partido y me he doblado de la risa al ver tan malas, hipócritas y fariselescas escenas", concluyó.

Por otro lado, su compañera Gigi Mitre también resaltó que todo lucía forzado.

"Melissa Paredes estaba llorando media hora antes, por favor, claro que el show vende y son mil puntos de rating, pero eso está más armado que el propio Armando", acotó.

Mitre y González aseguran que se han inventado situaciones, ya que Paredes y Pozo no se habían dirigido la palabra desde hace un buen tiempo.