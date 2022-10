'Peluchín' le responde Magaly Medina: "Ser triplicada por su competencia la tiene mal"

La guerra no tiene indicios de terminar. A través de su cuenta de Twitter, Rodrigo González volvió a arremeter contra Magaly Medina, quien aseguró que existen personas que desean "agarrarse de sus faldas" para encontrar algo de protagonismo.

Sobre ello, Peluchín dijo que la popular Urraca tiene delirios de superioridad y que él es un referente del espectáculo en el país y que eso le molesta. "Ser triplicada por su competencia la tiene loca. Vaya delirios de superioridad de la insegura y mezquina. Muy a su pesar, soy un referente de espectáculos en mi país. Y eso no va a cambiar por más pataletas que haga. Las portadas son parte de lo cotidiano para mí", escribió González en su cuenta oficial.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rodrigo González?

Como se recuerda, la conductora de Magaly TV, la firme, aseguró que no pretendía responderle al presentador de Amor y fuego sobre el rating que tenía en su programa porque ella elegía a sus enemigos.



“No voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, aseguró Magaly Medina en una entrevista para Trome.

“Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, finalizó.